Куп'янськ можуть звільнити в найближчі 72 години: останні дані про контрнаступ ЗСУ та карта

Збройні Сили України активно ведуть контрнаступ у Харківській області та вже перебувають на підступах до Куп'янська - важливого логістичного пункту для російських окупантів. Місто може повернутися під контроль України вже протягом 72 годин, інформує Апостроф .

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

За припущеннями військових аналітиків, українські військові, певно, знаходяться у радіусі 15 км під Куп'янська на Харківщині.

"Російські тилові позиції в Харківській області тепер відкриті для подальшого наступу України, і українські сили, ймовірно, звільнять Куп’янськ протягом наступних 72 годин", - написали в ISW.

Геолокаційні кадри свідчать, що підрозділи ЗСУ вже визволили Борщівку й Іванівку вздовж шосе Е40. Крім того, українські захисники цілком імовірно відвоювали Шевченкове або обійшли цей н.п. і просунулися в напрямку Грушівки (підтверджують просування геолокаційні кадри в Борівському, що за 20 км на південний захід від Куп'янська, а також російські повідомлення про бої поблизу Грушівки).

"Втрата Куп'янська та інших тилових районів перешкоджатиме зусиллям РФ підтримувати наступальні та оборонні операції, але не розірве повністю російські лінії зв'язку з Ізюмом", - зауважили експерти.

Разом з цим швидкий і результативний контрнаступ ЗСУ, які вже на підході до Куп'янська, викликав у російських окупантів паніку.