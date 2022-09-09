Російська авіація завдала удару по Сумщині, є потрапляння до лікарні: фото

Російські окупанти вчергове завдали ударів по Сумщині з території РФ – вони обстріляли лікарню Великописарівської громади.

Про це повідомив Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький, інформує Апостроф .

Інцидент стався у п'ятницю, 9 вересня.

"Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини - сьогодні після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню. Приміщення зруйновано, є постраждалі серед людей", - написав Живицький, пообіцявши згодом надати деталі злочину.