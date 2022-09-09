У ISW припустили, скільки ЗСУ потрібно часу, щоб звільнити Куп'янськ

Чим це загрожує окупаційним силам?

У ISW припустили, скільки ЗСУ потрібно часу, щоб звільнити Куп'янськ
© Скріншот ZN.UA

Аналітики Інституту вивчення війни США назвали успіх захисників в Харківській області значним. Там вважають, що якщо такий темп збережеться, то населений пункт Куп'янськ можуть звільнити вже протягом 72 години. Про це йдеться в останньому звіті ISW, інформує ZN.ua.

Там сказано, що наразі ЗСУ, ймовірно, знаходяться в 15 км від міста.

"Російські тилові позиції в Харківській області тепер відкриті для подальшого наступу України, і українські сили, ймовірно, звільнять Куп’янськ протягом наступних 72 годин", - зазначають в ISW.

Посилаючись на геолокаційні кадри, експерти стверджують, що захисники відвоювали Борщівку та Іванівку, які знаходяться вздовж шосе E40. ЗСУ також або вдалося деокупувати Шевченкове, або ж вони обійшли цей населений пункт і просунулися до населеного пункту Грушівка. Це підтверджують й російські повідомлення про болі в цій місцевості.

"Втрата Куп'янська та інших тилових районів перешкоджатиме зусиллям РФ підтримувати наступальні та оборонні операції, але не розірве повністю російські лінії зв'язку з Ізюмом", - вказали експерти.

У ISW також розповіли, що серед російських підрозділів на півночі зараз шириться паніка, пов'язана з темпами наступів українських військових та їх просуванням до Куп'янська.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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