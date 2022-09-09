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2022-09-09
Зеленський завердив санкцій проти керівництва РФ: повний список
До санкційного списку потрапили понад шість сотень росіян, інформує
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про виконання рішення РНБО щодо введення санкцій проти 606 осіб із керівництва РФ. Указ №637/2022, датований 7 вересня,
Серед інших росіян до санкційного списку потрапили:
- заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Дмітрій Мєдвєдєв;
- директор ФСБ РФ Алєксандр Бортніков;
- керівник адміністрації президента РФ Антон Вайно;
- представник з питань природоохоронної діяльності, ексглава Адміністрації президента РФ та ексміністр оборони Сєргєй Іванов;
- голова МВС Владімір Колокольцев;
- голова уряду Міхаіл Мішустін;
- директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сєргєй Наришкін;
- секретар Ради безпеки РФ Ніколай Патрушев;
- міністр оборони Сєргєй Шойгу;
- начальник Генштабу Валєрій Гєрасімов;
- губернатор Санкт-Петербурга Алєксандр Бєглов;
- керівник Федеральної міграційної служби Владімір Булавін;
- головнокомандувач нацгвардії РФ Віктор Золотов;
- генпрокурор Ігор Краснов;
- заступник секретаря Ради безпеки Рашид Нургалієв;
- міністр фінансів Антон Сілуанов;
- мер Москви Сєргєй Собянін;
- міністр юстиції Константін Чуйченко.
Юлія Москаленко, ZN.ua