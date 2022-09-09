Зеленський завердив санкцій проти керівництва РФ: повний список

До санкційного списку потрапили понад шість сотень росіян, інформує ZN.ua.

Зеленський завердив санкцій проти керівництва РФ: повний список
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про виконання рішення РНБО щодо введення санкцій проти 606 осіб із керівництва РФ. Указ №637/2022, датований 7 вересня, опублікували на сайті офісу президента.

Серед інших росіян до санкційного списку потрапили:

  • заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Дмітрій Мєдвєдєв;
  • директор ФСБ РФ Алєксандр Бортніков;
  • керівник адміністрації президента РФ Антон Вайно;
  • представник з питань природоохоронної діяльності, ексглава Адміністрації президента РФ та ексміністр оборони Сєргєй Іванов;
  • голова МВС Владімір Колокольцев;
  • голова уряду Міхаіл Мішустін;
  • директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сєргєй Наришкін;
  • секретар Ради безпеки РФ Ніколай Патрушев;
  • міністр оборони Сєргєй Шойгу;
  • начальник Генштабу Валєрій Гєрасімов;
  • губернатор Санкт-Петербурга Алєксандр Бєглов;
  • керівник Федеральної міграційної служби Владімір Булавін;
  • головнокомандувач нацгвардії РФ Віктор Золотов;
  • генпрокурор Ігор Краснов;
  • заступник секретаря Ради безпеки Рашид Нургалієв;
  • міністр фінансів Антон Сілуанов;
  • мер Москви Сєргєй Собянін;
  • міністр юстиції Константін Чуйченко.





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