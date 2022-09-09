Зеленський завердив санкцій проти керівництва РФ: повний список

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про виконання рішення РНБО щодо введення санкцій проти 606 осіб із керівництва РФ . Указ №637/2022, датований 7 вересня, опублікували на сайті офісу президента.

Серед інших росіян до санкційного списку потрапили: