Ворог вночі обстрілював Харків та область. В ОВА повідомили про загиблих та поранених

Протягом ночі російські вбивці інтенсивно обстрілювали Харків та область ракетами та з РСЗВ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Щоправда, частина ракет «самоліквідувалася» на території РФ .

«У Харкові внаслідок російського терору сталася пожежа та руйнація триповерхової адмінбудівлі в Салтівському районі, є влучання в Київському районі», – повідомив Синєгубов.

Також протягом доби окупанти вдарили по Ізюмському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах. Зокрема, у Харківському одна ворожа ракета влучила в землю поблизу будинків. У будівлях пошкоджені вікна. Зранку до лікарні потрапив чоловік, який живе на території Дергачівської громади. Її росіяни також продовжують обстрілювати.

У Чугуєві у результаті ворожого обстрілу загинула жінка 60 років. У місті ворог пошкодив приватні будинки, навчально-спортивний центр та господарчі споруди.

«Загалом за добу медики госпіталізували 10 людей: 8 - у Харкові, 1 - в Лозівськосу районі, 1 - в Чугуївському районі. 4 людини за добу - загинули (2 - Харків, 1 - Чугуївщина, 1 - Ізюмський район)», – підсумував Синєгубов.