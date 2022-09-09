Ворог вночі обстрілював Харків та область. В ОВА повідомили про загиблих та поранених

Окупанти вночі обстріляли чотири райони Харківщини.

Ворог вночі обстрілював Харків та область. В ОВА повідомили про загиблих та поранених
© Олег Синєгубов/Telegram

Протягом ночі російські вбивці інтенсивно обстрілювали Харків та область ракетами та з РСЗВ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Щоправда, частина ракет «самоліквідувалася» на території РФ.

«У Харкові внаслідок російського терору сталася пожежа та руйнація триповерхової адмінбудівлі в Салтівському районі, є влучання в Київському районі», – повідомив Синєгубов.

Також протягом доби окупанти вдарили по Ізюмському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах. Зокрема, у Харківському одна ворожа ракета влучила в землю поблизу будинків. У будівлях пошкоджені вікна. Зранку до лікарні потрапив чоловік, який живе на території Дергачівської громади. Її росіяни також продовжують обстрілювати.

У Чугуєві у результаті ворожого обстрілу загинула жінка 60 років. У місті ворог пошкодив приватні будинки, навчально-спортивний центр та господарчі споруди.

«Загалом за добу медики госпіталізували 10 людей: 8 - у Харкові, 1 - в Лозівськосу районі, 1 - в Чугуївському районі. 4 людини за добу - загинули (2 - Харків, 1 - Чугуївщина, 1 - Ізюмський район)», – підсумував Синєгубов.





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