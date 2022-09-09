"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі

Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у новому зведенні, завдяки вмілим і злагодженим діям Збройні Сили України, за підтримки місцевого населення, просунулися майже на 50 км за три дні.

«За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію російської федерації», - йдеться у зведенні.

За даними Генштаба, тільки за добу відзначено понад 15 таких випадків.

В Мережі також з'явилися відео кинутих позицій окупантів.

Тим часом в окремих районах Херсонської області у зв’язку з наступом ЗСУ підрозділи збройних сил російської федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів.

Так, за наявною інформацією, у Великій Олександрівці окупанти використовують місцеве населення у якості “живого щита”. Селище закрите на в?їзд та виїзд.