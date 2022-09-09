Франція передасть Україні гаубиці TRF1: що це за зброя

Франція передасть Україні зняті з озброєння 155-мм причіпні гаубиці TRF1. Про це повідомило видання L’Opinion.

«Франція поставить Україні чергові гаубиці. Цього разу йдеться не про самохідні артилерійські установки Caesar, а про більш старі моделі, TRF1. Вони мають той самий калібр (155 мм), але, на відміну від Ceasar, TRF1 – гаубиця, що буксирується, і не встановлюється на вантажівку», — пише видання

Французькі гаубиці TRF1 виробляла компанія GIAT з 1984 по 1993 рік. Гармата здатна самостійно пересуватися зі швидкістю 8 км/год та має напівавтоматичне заряджання.

Вперше цю французьку артилерійську зброю представили на виставці озброєнь «Satory» у 1979 році. У французькій армії вона змінила 155-мм гаубиці «Modele 50». Згодом на зміну TRF1 Франція поставила на озброєння самохідні артилерійські установки CAESAR.

TRF1 має дальність пострілу у 24 кілометри звичайними снарядами та 30 кілометрів — активно-реактивними. Заявлено, що гаубиця має скорострільність у шість пострілів на хвилину.

Видання зазначає, що гаубиці TRF1 наразі не використовуються сухопутними силами французької армії. Вони були списані та придбані брокером, компанією S2M-Equipement. Через цю компанія Україна закупила TRF1, а міністерство оборони Франції засвідчило їхню сертифікацію.