Україна просить ООН перевірити представницю Сербії на зв’язок із бойовиками «ЛНР»

Директорку Центру геостратегічних досліджень на засідання запросила Росія, інформує ZN.ua.

Україна просить ООН перевірити представницю Сербії на зв’язок із бойовиками «ЛНР»
© Сергій Кислиця/Facebook

Постпред України в ООН Сергій Кислиця просить Раду Безпеки перевірити особу представниці Сербії Драгани Трифкович, яку Росія запросила на засідання 8 вересня.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, особа з тими ж даними і зовнішністю відвідувала тимчасово окуповані РФ території Луганщини, де фотографувалася з бойовиками «ЛНР», зокрема, неонацистом Алєксєєм Мільчаковим.

«Відповідно до поточного засідання РБ ООН, яке скликає Росія, і доповіді, наданої нею, чи може хтось перевірити, чи це людина, що на фото? Чи РБ ООН може зробити щось найкраще?», - написав Кислиця у Twitter.

Допис дипломат супроводив фото директора сербського Центру геостратегічних досліджень Драгани Трифкович під час виступу у Радбезі ООН, а також скріншотами із соцмереж, які належать Д.Трифкович, з постами схвалення «ЛНР» та фото, на яких їх власниця позує із Мільчаковим.

Сергій Кислиця/Facebook

Кислиця також наголосив на тому, що РФ неодноразово зловживала РБ ООН. Тож Україна закликає РФ навчитися поважати цей орган.

Per the ongoing UNSC meeting called by russia, and the briefer provided by it, can someone verify if it’s the same person as on the pics? Can UNSC do any better? pic.twitter.com/Ye39IXW2MX

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) September 8, 2022


Ольга Чекіс, ZN.ua





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