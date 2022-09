Україна просить ООН перевірити представницю Сербії на зв’язок із бойовиками «ЛНР»

Постпред України в ООН Сергій Кислиця просить Раду Безпеки перевірити особу представниці Сербії Драгани Трифкович, яку Росія запросила на засідання 8 вересня.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, особа з тими ж даними і зовнішністю відвідувала тимчасово окуповані РФ території Луганщини, де фотографувалася з бойовиками «ЛНР», зокрема, неонацистом Алєксєєм Мільчаковим.

«Відповідно до поточного засідання РБ ООН, яке скликає Росія, і доповіді, наданої нею, чи може хтось перевірити, чи це людина, що на фото? Чи РБ ООН може зробити щось найкраще?», - написав Кислиця у Twitter .

Допис дипломат супроводив фото директора сербського Центру геостратегічних досліджень Драгани Трифкович під час виступу у Радбезі ООН , а також скріншотами із соцмереж, які належать Д.Трифкович, з постами схвалення «ЛНР» та фото, на яких їх власниця позує із Мільчаковим.

Кислиця також наголосив на тому, що РФ неодноразово зловживала РБ ООН . Тож Україна закликає РФ навчитися поважати цей орган.