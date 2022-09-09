Інформація про контрнаступ у публічному просторі суттєво знизила його ефективність – Маляр

Оперативна інформація про український контрнаступ та звільненя низки населених пунктів, які з’явилися в публічному просторі до офіційних повідомлень Генштабу зашкодила ЗСУ і знижувала їх ефективність. Про це розповіла в своєму фейсбук-дописі заступниця глави Міноборони Ганна Маляр. Вона також зауважила :

“Всі, хто опанував себе у ці дні і не ширив нічого про "контрнаступ"… допоміг ЗСУ".

Підбиваючи підсумки, Маляр заявила, що в результаті контрнаступу було звільнено понад 1000 квадратних кілометрів української землі та деокуповано кілька десятків населених пунктів на херсонському та харківському напрямках.

"Оборонна операція триває. Ми продовжуємо допомагати силам оборони інформаційною дисципліною", — додала чиновниця.