У ЄС немає більшості для обмеження цін на газ із РФ

На екстреному засіданні ради міністрів енергетики країн-членів ЄС 9 вересня відбудуться дебати про запровадження верхньої межі цін на газ із Росії, повідомляє DW .

Втім, навряд чи результатом цього засідання стане рекомендація Єврокомісії негайно запровадити обмеження. Про це повідомив високопосадовець ЄС на брифінгу у четвер, 8 вересня, напередодні засідання ради міністрів у Брюсселі.

За його словами, під час попереднього обговорення значна група країн висловилася за цей захід, але більшості голосів для її запровадження в Євросоюзі немає.

Чиновник пояснив, що багатьом урядам необхідно передусім оцінити ймовірні наслідки такого кроку для їхніх країн.

За даними неназваного чиновника, з п'яти пропозицій, розроблених Єврокомісією для виведення Євросоюзу з енергетичної кризи, позитивну реакцію в більшості країн ЄС викликають три пункти: економія електроенергії в години пік, забезпечення ліквідністю енергетичних комунальних підприємств для подолання волатильності ринків та введення компенсацій, що виробляють електроенергію з низькими витратами

Чиновник підкреслив, що зараз членам Євросоюзу важливо швидко виробити скоординовані цільові заходи, які можуть бути запроваджені протягом кількох тижнів. Будь-які екстрені нововведення матимуть тимчасовий характер.

Напередодні, 7 вересня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила кризовий енергетичний план. Він складається із п'яти пунктів, які Євросоюз у зв'язку з критичною ситуацією на світовому ринку енергоносіїв зможе впровадити за прискореною схемою. Один із цих пунктів - обмеження цін на російський газ.