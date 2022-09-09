У ЄС немає більшості для обмеження цін на газ із РФ
Рада міністрів енергетики країн ЄС 9 вересня обговорить обмеження ціни на газ із РФ, але навряд чи закликає Єврокомісію негайно його запровадити, інформує
На екстреному засіданні ради міністрів енергетики країн-членів ЄС 9 вересня відбудуться дебати про запровадження верхньої межі цін на газ із Росії,
Втім, навряд чи результатом цього засідання стане рекомендація Єврокомісії негайно запровадити обмеження. Про це повідомив високопосадовець ЄС на брифінгу у четвер, 8 вересня, напередодні засідання ради міністрів у Брюсселі.
За його словами, під час попереднього обговорення значна група країн висловилася за цей захід, але більшості голосів для її запровадження в Євросоюзі немає.
Чиновник пояснив, що багатьом урядам необхідно передусім оцінити ймовірні наслідки такого кроку для їхніх країн.
За даними неназваного чиновника, з п'яти пропозицій, розроблених Єврокомісією для виведення Євросоюзу з енергетичної кризи, позитивну реакцію в більшості країн ЄС викликають три пункти: економія електроенергії в години пік, забезпечення ліквідністю енергетичних комунальних підприємств для подолання волатильності ринків та введення компенсацій, що виробляють електроенергію з низькими витратами
Чиновник підкреслив, що зараз членам Євросоюзу важливо швидко виробити скоординовані цільові заходи, які можуть бути запроваджені протягом кількох тижнів. Будь-які екстрені нововведення матимуть тимчасовий характер.
Напередодні, 7 вересня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила кризовий енергетичний план. Він складається із п'яти пунктів, які Євросоюз у зв'язку з критичною ситуацією на світовому ринку енергоносіїв зможе впровадити за прискореною схемою. Один із цих пунктів - обмеження цін на російський газ.