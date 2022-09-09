Мінус ворожа "пташка" та 650 окупантів за добу: Росія продовжує зазнавати величезних втрат

Йде 198-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже 51 900 військових РФ , тільки за минулу добу ліквідовано 650 загарбників, знищено вертоліт, 10 танків та багато іншої ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.09 орієнтовно склали:

особового складу – близько 51 900 (+650) осіб ліквідовано,

танків ? 2 122 (+10) од.,

бойових броньованих машин ? 4 575 (+18) од.,

артилерійських систем – 1 237 (+11) од.,

РСЗВ – 306 (+1) од.,

засобів ППО ? 159 (+0) од.,

літаків – 239 (+0) од.,

вертольотів – 211 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4),

крилатих ракет ? 214 (+0),

кораблів/катерів ? 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 399 (+55) од.,

спеціальної техніки – 114 (+4).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.