Мінус ворожа "пташка" та 650 окупантів за добу: Росія продовжує зазнавати величезних втрат

Йде 198-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже 51 900 військових РФ, тільки за минулу добу ліквідовано 650 загарбників, знищено вертоліт, 10 танків та багато іншої ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 51 900 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2 122 (+10) од.,
  • бойових броньованих машин ? 4 575 (+18) од.,
  • артилерійських систем – 1 237 (+11) од.,
  • РСЗВ – 306 (+1) од.,
  • засобів ППО ? 159 (+0) од.,
  • літаків – 239 (+0) од.,
  • вертольотів – 211 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4),
  • крилатих ракет ? 214 (+0),
  • кораблів/катерів ? 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 399 (+55) од.,
  • спеціальної техніки – 114 (+4).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.


Олена Руденко, Апостроф





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