В Мелітополі планують арештовувати майно колаборантів, які готують псевдореферендум

Українська влада наразі формує списки зрадників

В Мелітополі планують арештовувати майно колаборантів, які готують псевдореферендум
У колаборантів пропонують забирати майно
© Getty Images

Під час позачергової 20-ї сесії Мелітопольської міської ради депутати ухвалили рішення про арешт майна колаборантів, які готують в місті референдум. Про це повідомив мар Мелітополя Іван Федоров.

«Будинки, квартири, дачі, земельні ділянки та автомобілі тих, хто займається підготовкою до псевдореферендуму, будуть заарештовані. Це стосується всіх: як агітаторів і членів фейкових виборчкомів, так і гауляйтерів», - заявив Федоров.

За його словами, при виконкомі міської ради вже створено координаційний штаб, де збирається інформація про всіх зрадників, які готують фейковий «референдум».

«Списки осіб, які співпрацюють з окупантами, будуть направлятись до центральних органів влади, щоб запроваджувати щодо них спеціальні економічні санкції згідно із Законом «Про санкції», - зазначає Федоров.

Також, за словами мера, всіх осіб, що допомагають росіянам організовувати так званий «референдум» обов'язково притягнуть до кримінальної відповідальності за колабораціонізм.


Артем Руденко, ZN.ua





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