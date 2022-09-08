70 років правління, 5 тисяч капелюшків та 30 коргі: 10 цікавих фактів з життя Єлизавети II

8 вересня Королева Єлизавета II у віці 96 років пішла з життя. Вона була однією серед монархів, котрі правили найдовше в історії, інформує Апостроф.

"Апостроф" публікує 10 цікавих фактів із її життя.

Єлизавета II зійшла на престол у лютому 1952 року, коли помер її батько король Георг VI, тому правила 70 років. Коронували Єлизавету 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві.

Британська королева залишилася главою Співдружності та королевою (крім Британії) 14 незалежних країн (Австралія, Антигуа та Барбуди, Багамські острови, Беліз, Гренада, Канада, Нова Зеландія, Папуа – Нова Гвінея, Сент-Вінсент та Гренада, Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Соломонові острови, Тувалу, Ямайка).

На період правління припала зміна аже 15 прем'єр країни – від Уїнстона Черчілля до призначеної днями Ліз Трасс.

Єлизавета II - єдина у Британії, кому дозволялося обходитися без прав водія та паспорта.

Королева мала два дні народження: фактичний - у квітні, офіційний - у червні.

За період правління отримала до 400 тисяч різних нагород, почесних звань.

Єлизавета була затятим футбольним уболівальником, улюбленою командою був лондонський "Арсенал".

Королева дуже любила собак породи коргі, за все життя мала більше 30 таких песиків.

За чутками, її колекція капелюшків сягає п'яти тисяч штук.

Єлизавета II ніколи не була в Україні.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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