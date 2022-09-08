Байден обговорив з союзниками підтримку України і енергетичний шантаж Росії

Президент США Джо Байден у четвер поспілкувався з колегами з Канади, Німеччини, Італії, Японії, Румунії, Польщі та Великої Британії, а також з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і представниками Франції та Європейського Союзу. Під час розмови йшлося про поточну підтримку України, повідомляє Білий дім.

Як йдеться у повідомленні, під час відеоконференції Байден наголосив на постійній міжнародній підтримці України, в тому числі через безперервне забезпечення безпекової та економічної допомоги, а також постійний тиск на Росію та докладання зусиль для притягнення Кремля до відповідальності.

«Лідери також обговорили використання Росією енергоносіїв як зброї та необхідність подальшої координації для забезпечення сталого та доступного енергопостачання для Європи», — пише Білий дім.