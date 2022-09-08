Єлизавета II пішла з життя: перші подробиці трагедії

королева Великобританії Єлизавета II

Королева Великобританії Єлизавета II на 97-му році життя померла у своєму замку Балмор у Шотландії.

Про це повідомляє твіттер Королівської Родини.

Останні години свого життя Єлизавета II перебувала під наглядом лікарів. На тлі тривожних новин про стан її здоров'я королеві з'їхалися рідні, зокрема її спадкоємці принц Чарльз та принц Вільям.

Повідомлення з Букінгемського палацу надійшло після того, як 96-річна королева не взяла участі в Таємній раді у середу, оскільки лікарі порадили їй відпочити.

Єлизавета II, 2, королева, Камілла, скрін

У вівторок Єлизавета II прийняла у Балморалі відставку Бориса Джонсона, після чого призначила прем'єр-міністром Ліз Трасс та доручила їй формування нового уряду. Зазначається, що це було зроблено вперше, оскільки раніше вона призначала голів британського кабінету Лондоні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що королівська родина Британії вирішила допомогти постраждалим від війни в Україні та відчинила двері свого будинку. Деякі члени сім'ї розмістили у себе українців, проте інформація зберігається в секреті з метою безпеки.

королева Великобританії Єлизавета II


Алексей Ионов, politeka.net





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