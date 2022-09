США та країни-союзники зроблять все для забезпечення військової потужності ЗСУ — Остін

Україна просто зараз гостро потребує більшої кількості артилерійських систем та боєприпасів. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

За його словами, також наша країна потребує системи ППО та берегової оборони.

«Ми сьогодні провели ефективні переговори щодо пріоритетів у самозахисті України. Просто зараз вона терміново потребує великої кількості артилерійських систем та боєприпасів, а також протиповітряної та берегової оборони та інших критично важливих спроможностей», — заявив Остін під час спілкування з журналістами після проведеного чергового, вже п’ятого засідання Контактної групи по обороні України на авіабазі Рамштайн.

За словами Остіна, ЗСУ використовують всю надану військову допомогу «негайно і ефективно».

Міністр оборони повідомив, що від моменту першої зустрічі у форматі «Рамштайн» Сполучені штати збільшили допомогу Україні в чотири рази. Він наголосив, що союзники не припинять підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. На його переконання, контактна група наразі надзвичайно об’єднана та сповнена рішучості підтримувати нашу країну.

В найближчі тижні заплановане проведення спеціальної сесії контактної групи за участі відповідальних за озброєння усіх країн-учасниць.

«Вони обговорять, яким чином наша воєнно-промислова база може якнайкраще озброїти в майбутньому ЗСУ усіма необхідними засобами та можливостями», — додав міністр.