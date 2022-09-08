The Economist: Український наступ в Харківській області ставить Росію перед складним вибором

«Ми нічого не втратили і не втратимо», - сказав Владімір Путін на економічному форумі у Владивостоці 7 вересня. Але поки він це говорив, його війська відступали.

6 вересня Україна оголосила несподіваний наступ в Харківській області, похитнувши і без того охоплену проблемами російську армію. Вся увага була прикута до довгоочікуваного наступу сил України в Херсонській області. І операція почалася 29 серпня. Росія ослабила свої війська на сході, щоб зміцнити ті, які були розгорнуті на півдні. І ось 6 вересня українська армія скористалася перевагою, прорвавшись через ослаблені точки на лінії фронту, східніше від міста Харків,- пише The Economist .

Видання зауважує, що це «важливий прорив» після того, як Росія місяцями вела повзучий наступ на Донбасі. В розвідці Великої Британії зауважують, що російська армія тепер зіштовхнулася з «численними загрозами вздовж 500-кілометрової лінії». Запеклі бої тривають не лише в Херсонській і Харківській областях, а й на Донбасі, де російські сили намагаються пробитися до Бахмута. Хоча досі ці їхні зусилля були безуспішними. Тепер Москва постала перед потрійним вибором, куди відправити свої невеликі резерви: в Херсон, в Харківську область чи на позиції ближче до Бахмута?

Рішення буде залежати від того, як українські наступальні операції будуть розвиватися. Атаки в Харківській області, схоже, розбили російську оборону. Тепер армія України може визволити Куп’янськ, залізничний вузол, через який Росія забезпечує свої війська в Ізюмі. Українська артилерія, цілком можливо, вже може дотягнутися до міста.