Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Ірпінь – Кулеба

Державний секретар США Ентоні Блінкен, який прибув сьогодні до Києва з неоголошеним візитом, відвідав Ірпінь.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Держсекретар США особисто побачив спалені автомобілі, сліди від обстрілів, зруйновані житлові будинки та інфраструктуру – наслідки військової агресії Росії проти України, пише Кулеба.