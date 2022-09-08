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2022-09-08
Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Ірпінь – Кулеба
Держсекретар США особисто побачив спалені автомобілі, сліди від обстрілів, зруйновані житлові будинки, інформує
Державний секретар США Ентоні Блінкен, який прибув сьогодні до Києва з неоголошеним візитом, відвідав Ірпінь.
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Держсекретар США особисто побачив спалені автомобілі, сліди від обстрілів, зруйновані житлові будинки та інфраструктуру – наслідки військової агресії Росії проти України, пише Кулеба.
"Дякую пану Блінкену за особистий візит, адже жодна фотографія не передасть жахи війни, які зробили росіяни на території нашої Київщини. Вдячний США за підтримку України, що надається щодня", — голова Київської ОВ у своєму повідомленні.
Юлія Мельничук, ZN.ua