Окупанти депортують у Росію жінок і дітей із селища на Харківщині

Російські окупанти продовжують практику примусового вивезення українців до РФ . За інформацією ZN.UA, сьогодні із селища Великий Бурлук на Харківщині вивезли жінок та дітей.

Так звана «евакуація» проводилася російською військовою адміністрацією (РОВ) за запитом призначеної ними окупаційною адміністрації.