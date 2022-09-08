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2022-09-08
Окупанти депортують у Росію жінок і дітей із селища на Харківщині
Жінкам погрожували примусово вивезти дітей та віддати на усиновлення в російські сім’ї, інформує
Російські окупанти продовжують практику примусового вивезення українців до РФ. За інформацією ZN.UA, сьогодні із селища Великий Бурлук на Харківщині вивезли жінок та дітей.
Так звана «евакуація» проводилася російською військовою адміністрацією (РОВ) за запитом призначеної ними окупаційною адміністрації.
Людей на центральній площі завантажили у два великих автобуси на 56 місць кожен. Мамам повідомили, що за відмови «евакуюватися», дітей вивозити примусово і усиновлюватимуть на території РФ. Тому мами їдуть з дітьми.
Ольга Чекіс, ZN.ua