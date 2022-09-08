Генератори, зимове спорядження та Gepard: Німеччина анонсувала свій пакет допомоги Україні
Також для українських саперів проведуть навчання із розмінування особливо небезпечних мін, інформує
Німеччина підтримає Збройні сили України «зимовими пакетами», як от генераторами, наметами та зимовим спорядженням, а також уже «незабаром» надішле другу партію обіцяних установок Gepard та мостоукладальних танків типу Biber, повідомила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт у кулуарах засідання Контактної групи міністрів оборони на авіабазі Рамштайн.
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Уже відомо, що навчання проходитимуть у Баден-Вюртемберзі у школі захисту від вибухонебезпечних боєприпасів Бундесверу. Міністр оборони Німеччини зазначила, що Німеччина разом з Нідерландами не лише проведе навчання українців, а й надасть відповідне оснащення. Близько 20 українських військових повинні пройти навчання із знешкодження вибухонебезпечних предметів уже "дуже швидко".
«Мета полягає в тому, щоб Україна могла боротися проти цього огидного використання зброї, такої як міни та міни-пастки», - зазначила Ламбрехт.