Генератори, зимове спорядження та Gepard: Німеччина анонсувала свій пакет допомоги Україні

Німеччина підтримає Збройні сили України «зимовими пакетами», як от генераторами, наметами та зимовим спорядженням, а також уже «незабаром» надішле другу партію обіцяних установок Gepard та мостоукладальних танків типу Biber, повідомила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт у кулуарах засідання Контактної групи міністрів оборони на авіабазі Рамштайн.

Як пише Tagesschau , після переговорів зі своєю голландською колегою Кайсою Оллонгрін, Ламбрех також повідомила, що Німеччина та Нідерланди планують запустити навчальну програму для українських саперів із знешкодження мін-пасток.

Уже відомо, що навчання проходитимуть у Баден-Вюртемберзі у школі захисту від вибухонебезпечних боєприпасів Бундесверу. Міністр оборони Німеччини зазначила, що Німеччина разом з Нідерландами не лише проведе навчання українців, а й надасть відповідне оснащення. Близько 20 українських військових повинні пройти навчання із знешкодження вибухонебезпечних предметів уже "дуже швидко".

«Мета полягає в тому, щоб Україна могла боротися проти цього огидного використання зброї, такої як міни та міни-пастки», - зазначила Ламбрехт.