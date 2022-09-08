Генератори, зимове спорядження та Gepard: Німеччина анонсувала свій пакет допомоги Україні

Також для українських саперів проведуть навчання із розмінування особливо небезпечних мін, інформує ZN.ua.

Генератори, зимове спорядження та Gepard: Німеччина анонсувала свій пакет допомоги Україні
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Німеччина підтримає Збройні сили України «зимовими пакетами», як от генераторами, наметами та зимовим спорядженням, а також уже «незабаром» надішле другу партію обіцяних установок Gepard та мостоукладальних танків типу Biber, повідомила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт у кулуарах засідання Контактної групи міністрів оборони на авіабазі Рамштайн.

Як пише Tagesschau, після переговорів зі своєю голландською колегою Кайсою Оллонгрін, Ламбрех також повідомила, що Німеччина та Нідерланди планують запустити навчальну програму для українських саперів із знешкодження мін-пасток.

Уже відомо, що навчання проходитимуть у Баден-Вюртемберзі у школі захисту від вибухонебезпечних боєприпасів Бундесверу. Міністр оборони Німеччини зазначила, що Німеччина разом з Нідерландами не лише проведе навчання українців, а й надасть відповідне оснащення. Близько 20 українських військових повинні пройти навчання із знешкодження вибухонебезпечних предметів уже "дуже швидко".

«Мета полягає в тому, щоб Україна могла боротися проти цього огидного використання зброї, такої як міни та міни-пастки», - зазначила Ламбрехт.


Ірина Знась, ZN.ua





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