Польща та країни Балтії запроваджують жорсткі обмеження на в'їзд для громадян РФ

Польща та країни Балтії з 19 вересня запроваджують обмеження на в'їзд для російських громадян з шенгенськими туристичними візами, інформує ERR .

"Разом із Латвією, Литвою та Польщею ми хочемо суттєво обмежити в'їзд громадян Росії, метою яких є туризм. Сьогодні ми разом із прем'єр-міністрами Латвії, Литви та Польщі зробимо заяву з цього приводу. Ми вже оцінили це як необхідне", - заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

За її словами, однією з причин введення обмежень на в'їзд є питання безпеки, оскільки Естонія не може контролювати всіх, хто прибуває в країну.