Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 8 вересня

Ворожі війська продовжують зазнавати втрат.

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на четвер, 8 вересня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter.

ЗСУ продовжують боронити Україну та утримувати всю лінію фронту, не допускаючи просування окупантів. Також українські військові завдають ефективних ударів по їхніх опорних та командних пунктах, шляхах постачання і місцях зосередження живої сили, завдаючи їм втрат.

Наші воїни успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка.


Анна Конюченко, ZN.ua





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