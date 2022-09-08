Міноборони РФ ненавмисно підтвердило просування ЗСУ на заході Херсонщини – ISW

На півночі та на заході Херсонської області українські захисники продовжують атакувати російські позиції, паралельно застосовуючи високоточну зброю для ліквідації логістичної мережі противника, інформує ZN.ua.

Міноборони РФ ненавмисно підтвердило просування ЗСУ на заході Херсонщини – ISW
© Херсонська міська рада

Раптовий контрнаступ Сил оборони України в Харківській області відвернув увагу російських блогерів від подій в південній оперативній зоні, однак наступ ЗСУ на херсонському напрямку триває. Українські артилеристи продовжили завдавати ударів по вузлах тилового забезпечення, транспортних мережах, скупченню живої сили й техніки росіян, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними оперативного командування за попередню добу Сили оборони України здійснили понад 250 вогневих вильотів для підривання боєздатності військ противника на херсонському напрямку. З посиланням на матеріали із соцмереж, аналітики ISW вважають, що основні удари прийшлися на райони поблизу Херсона та Нової Каховки. Зокрема, у селах Олешки та Чорнобаївка повідомлялося про звуки вибухів та дим. В Голій Пристані українці уразили російські позиції, внаслідок чого загинуло близько 70 військовослужбовців РФ. А Після ударів у районі Нової Каховки біля Веселого та Козацького, згідно з супутниковими знімками, майже повністю обвалився автомобільний міст біля Новокаховської ГЕС.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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