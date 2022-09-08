Міноборони РФ ненавмисно підтвердило просування ЗСУ на заході Херсонщини – ISW

Раптовий контрнаступ Сил оборони України в Харківській області відвернув увагу російських блогерів від подій в південній оперативній зоні, однак наступ ЗСУ на херсонському напрямку триває. Українські артилеристи продовжили завдавати ударів по вузлах тилового забезпечення, транспортних мережах, скупченню живої сили й техніки росіян, повідомляє Інститут вивчення війни ( ISW ).

За даними оперативного командування за попередню добу Сили оборони України здійснили понад 250 вогневих вильотів для підривання боєздатності військ противника на херсонському напрямку. З посиланням на матеріали із соцмереж, аналітики ISW вважають, що основні удари прийшлися на райони поблизу Херсона та Нової Каховки. Зокрема, у селах Олешки та Чорнобаївка повідомлялося про звуки вибухів та дим. В Голій Пристані українці уразили російські позиції, внаслідок чого загинуло близько 70 військовослужбовців РФ . А Після ударів у районі Нової Каховки біля Веселого та Козацького, згідно з супутниковими знімками, майже повністю обвалився автомобільний міст біля Новокаховської ГЕС.