За добу в Україні знищили 640 окупантів та десятки одиниць техніки: зведення Генштабу

Російське окупаційне військо за час повномасштабної війни проти України понесло рекордні для себе втрати в сучасній історії. Лише за добу українські захисники ліквідували понад 640 російських окупантів та ще знищили 125 одиниць ворожої військової техніки, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 8 вересня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу ? близько 51250 (+640) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2112 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ? 4557 (+37) од,
  • артилерійських систем – 1126 (+32) од,
  • РСЗВ – 305 (+5) од,
  • засоби ППО ? 159 (+3) од,
  • літаків – 239 (+2) од,
  • гелікоптерів – 210 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4),
  • крилаті ракети ? 214 (+0),
  • кораблі /катери ? 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) од,
  • спеціальна техніка ? 110 (+1).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.


Ліза Бровко, Апостроф





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