Новостей.COM ⇒
2022-09-08
За добу в Україні знищили 640 окупантів та десятки одиниць техніки: зведення Генштабу
Російське окупаційне військо за час повномасштабної війни проти України понесло рекордні для себе втрати в сучасній історії. Лише за добу українські захисники ліквідували понад 640 російських окупантів та ще знищили 125 одиниць ворожої військової техніки, інформує
Про загальні бойові втрати ворога станом на 8 вересня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:
- особового складу ? близько 51250 (+640) осіб ліквідовано,
- танків ? 2112 (+15) од,
- бойових броньованих машин ? 4557 (+37) од,
- артилерійських систем – 1126 (+32) од,
- РСЗВ – 305 (+5) од,
- засоби ППО ? 159 (+3) од,
- літаків – 239 (+2) од,
- гелікоптерів – 210 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4),
- крилаті ракети ? 214 (+0),
- кораблі /катери ? 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) од,
- спеціальна техніка ? 110 (+1).
Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.
Ліза Бровко, Апостроф