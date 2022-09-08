За добу в Україні знищили 640 окупантів та десятки одиниць техніки: зведення Генштабу

Російське окупаційне військо за час повномасштабної війни проти України понесло рекордні для себе втрати в сучасній історії. Лише за добу українські захисники ліквідували понад 640 російських окупантів та ще знищили 125 одиниць ворожої військової техніки, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 8 вересня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:

особового складу ? близько 51250 (+640) осіб ліквідовано,

танків ? 2112 (+15) од,

бойових броньованих машин ? 4557 (+37) од,

артилерійських систем – 1126 (+32) од,

РСЗВ – 305 (+5) од,

засоби ППО ? 159 (+3) од,

літаків – 239 (+2) од,

гелікоптерів – 210 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4),

крилаті ракети ? 214 (+0),

кораблі /катери ? 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) од,

спеціальна техніка ? 110 (+1).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.