В Білорусі почались військові навчання зі «звільнення захоплених територій»

У Білорусі стартували військові навчання з відпрацювання бойових дій «щодо звільнення території, тимчасово захопленої противником». Про це повідомило Міноборони Білорусі. Військові навчання триватимуть до 14 вересня.

«Для відпрацювання практичних дій військ задіяно: полігон "Брестський", а також ділянки місцевості у Мінській та Вітебській областях», - йдеться у повідомленні.

Чисельність військ, що беруть участь у командно-штабному навчанні, Міноборони Білорусі не уточнило, зазначивши, що вона «не перевищує рівень, який підлягає обов'язковому повідомленню відповідно до Віденського документа 2011 року».

Міноборони Білорусі заявило, що навчання дозволять на практиці відпрацювати ведення бойових (спеціальних) дій щодо звільнення території, тимчасово захопленої противником, а також відновлення контролю за державним кордоном у зонах відповідальності об'єднань.

Крім того, буде відпрацьовуватися авіаційна підтримка військ, забезпечення силових заходів військового стану, боротьба з ДРГ супротивника та незаконними збройними формуваннями.