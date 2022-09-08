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2022-09-08
Учора ЗСУ ліквідували 640 російських військових
Окупанти також втратили багато техніки, в тому числі й літаки та гелікоптери, інформує
© Минобороны РоSSии/t.me
Учора, 7 вересня, ЗСУ ліквідували 640 російських військових. Після цього загальні втрати Росії серед особового складу зросли до 51 250 "двохсотих". Про це
Загальні втрати ворога станом на 8 вересня:
- танків ? 2112 (+15) од,
- бойових броньованих машин ? 4557 (+37) од,
- артилерійських систем – 1126 (+32) од,
- РСЗВ – 305 (+5) од,
- засоби ППО ? 159 (+3) од,
- літаків – 239 (+2) од,
- гелікоптерів – 210 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4),
- крилаті ракети ? 214 (+0),
- кораблі /катери ? 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) од,
- спеціальна техніка ? 110 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку", - пишуть в Генштабі.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua