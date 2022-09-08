Учора ЗСУ ліквідували 640 російських військових

Окупанти також втратили багато техніки, в тому числі й літаки та гелікоптери, інформує ZN.ua.

Учора ЗСУ ліквідували 640 російських військових
© Минобороны РоSSии/t.me

Учора, 7 вересня, ЗСУ ліквідували 640 російських військових. Після цього загальні втрати Росії серед особового складу зросли до 51 250 "двохсотих". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 8 вересня:

  • танків ? 2112 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ? 4557 (+37) од,
  • артилерійських систем – 1126 (+32) од,
  • РСЗВ – 305 (+5) од,
  • засоби ППО ? 159 (+3) од,
  • літаків – 239 (+2) од,
  • гелікоптерів – 210 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4),
  • крилаті ракети ? 214 (+0),
  • кораблі /катери ? 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) од,
  • спеціальна техніка ? 110 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку", - пишуть в Генштабі.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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