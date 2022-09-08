"Не приїжджайте, вам тут не раді": які країни з 19 вересня закриються від росіян

Ряд країн із 19 вересня закриють в'їзд в'їзд для громадян Росії, у тому числі з виданими шенгенськими візами в інших країнах ЄС.

Як пише Politeka.net, йдеться про Естонію, Латвію, Литву та Польщу.

"Не приїжджайте до Естонії з шенгенськими візами, вам тут не раді!", - заявив міністр закордонних справ Естнії Урмас Рейнсалу, звертаючись до росіян під час прес-конференції 8 вересня.

В'їзд росіянам буде заборонено з півночі 19 вересня.

"З 00 години 19 вересня почне діяти для громадян Росії заборона на в'їзд через зовнішні кордони незалежно від того, яким державам видано шенгенську візу", - заявив Рейнсалу.

Винятки із заборони на в'їзд будуть зроблені для водіїв фур, дипломатів, а також тих, хто в'їжджає з сімейних та гуманітарних причин.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики заявив, що росіяни не можуть приїжджати до Європи на відпочинок, поки їхні співвітчизники вбивають українців:

«Ми бачимо, як багато росіян подорожують за розвагами та за покупками, ніби в Україні не вирує війна, - сказав Жозеп Боррель. - Але так більше не може продовжуватися - начебто справи йдуть як і раніше».

Скасування спрощеного режиму означає, що громадяни Росії платитимуть 80 євро замість 35 євро за візи країн ЄС, а процедура видачі стане більш тривалою.