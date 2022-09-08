Естонія забороняє в'їзд громадян РФ з 19 вересня

В ніч з 18 на 19 вересня почне діяти заборона на в'їзд до Естонії для громадян Росії за шенгенськими візами в незалежності від того, яка країна її видала. Про це заявив міністр іноземних справ країни Урмас Рейнсалу.

"Естонія має політичну волю, яку ми реалізуємо у правовому полі. Вночі з 18 на 19 вересня почне діяти заборона на в'їзд до Естонії через шенгенський зовнішній кордон для громадян РФ, незалежно від того, яка країна видала шенгенську візу", – сказав Урмас Рейнсалу.