Естонія забороняє в'їзд громадян РФ з 19 вересня

Заборона діятиме в незалежності від того, яка країна видала шенгенську візу

Естонія забороняє в'їзд громадян РФ з 19 вересня
Естонія заборонила в'їзд росіянам
© Scanpix/Postimees

В ніч з 18 на 19 вересня почне діяти заборона на в'їзд до Естонії для громадян Росії за шенгенськими візами в незалежності від того, яка країна її видала. Про це заявив міністр іноземних справ країни Урмас Рейнсалу.

"Естонія має політичну волю, яку ми реалізуємо у правовому полі. Вночі з 18 на 19 вересня почне діяти заборона на в'їзд до Естонії через шенгенський зовнішній кордон для громадян РФ, незалежно від того, яка країна видала шенгенську візу",сказав Урмас Рейнсалу.


Артем Руденко, ZN.ua





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