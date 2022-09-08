Остін заявив про "очевидний успіх" України на полі бою

Захід буде готувати Сили оборони на довгу перспективу, оскільки "обличчя війни змінюється", інформує ZN.ua.

Остін заявив про

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що сьогодні війна РФ проти України знову перебуває у ключовому моменті. Під час відкриття чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" він підкреслив, що союзницька підтримка нашої держави дає свої плоди на полі бою.

"Російські війська продовжують жорстоко бомбардувати українські міста та цивільних ракетним та артилерійським вогнем. Але українські сили почали свій контрнаступ на півдні країни. Вони інтегрують можливості, які всі ми надали, щоб боротись та відвойовувати свої суверенні території, - зазначив глава Пентагону. - Зараз ми бачимо очевидний успіх наших спільних зусиль на полі бою. Щодня ми бачимо рішучість союзників та партнерів по всьому світу допомагати Україні чинити опір російській незаконні імперіалістичній невиправданій загарбницькій війні. Ми повинні розвиватися, оскільки розвивається боротьба".

Він зазначив, що Захід буде готувати Сили оборони в Україні на довгу перспективу. Остін також зауважив, що "обличчя війни змінюється, як і місія цієї контактної групи".

"Ми будемо працювати разом, щоб допомогти інтегрувати можливості України та зміцнити її спільні операції на довгострокову перспективу. Ми працюватимемо разом, щоб модернізувати нашу оборонно-промислову базу, щоб відповідати потребам України в довгостроковій перспективі, і ми працюватимемо разом над виробництвом та інноваціями, щоб задовольнити потреби України в самообороні в довгостроковій перспективі", - відзначив міністр оборони США.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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