Волонтер Літинський заявив про неодноразові провокації впродовж останнього місяця

Громадський діяч та волонтер Святослав Літинський заявив, що впродовж останнього місяця перед обшуками його неодноразово провокували до правопорушення невідомі йому прохачі допомоги.

«Нам у нашій спільноті за останній місяць фактично не раз пропонували продати гуманітарну допомогу у Львові. Але говорили це іншими словами: нібито у нас підрозділ, потрібно для армії, допоможіть нам купити автомобіль. Ми відповідали, що добре, ми поїдемо за кордон, скажіть приблизну вартість, ми купимо, привеземо для вас, поремонтуємо. У мене є збірка, люди дають власні кошти. Але ці «провокатори» в той момент зникають, кажуть «ні-ні, нам тільки у Львові, ви нам у Львів вже привезіть, а ми вам всі витрати тоді компенсуємо», - розповів він у коментарі виданню Tvoemisto.tv активіст.

Він зазначив, що розумів у той момент, що його провокують до порушення Кримінального Кодексу, який забороняє продавати гуманітарну допомогу.

«Автомобіль до перетину кордону – це автомобіль, а після – гумдопомога. З такими пропозиціями до нас телефонували раз, другий, третій. А ми відмовлялися. І ось відбуваються такі речі. Не знаю, на що вони сподіваються – може, щось знайти, може, щось підкинути», – додав Літинський.

Так само, за його словами, пробували спровокувати інших знайомих волонтерів, яким пропонували продавати гуманітарну допомогу.

Чоловік зазначив, що під час обшуку не знаходився вдома, адже напередодні поїхав за кордон за черговим автомобілем для ЗСУ

У свою чергу депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив , що під час обшуків вдома у Літинських правоохоронці вилучили 15 тисяч гривень.

«Зі слів поліції міста Києва, є справа, де Святослав фігурує як людина, яка пов’язана з продажем автомобілів, призначених як гуманітарний вантаж. Які подальші дії – невідомо, але вважаю, що час уже говорити з владою усім волонтерам, які займаються купівлею авто для війська. Ми чудово знаємо, що поліція чомусь не дуже займається тими, хто зловживає і заробляє, а займаються тими людьми, які добросовісно допомагають ЗСУ», - додав він.