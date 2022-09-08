Міськрада Мелітополя достроково припинила повноваження депутатів-зрадників

Рішення прийняли на позачерговій сесії

Міськрада Мелітополя достроково припинила повноваження депутатів-зрадників
У Мелітополі триває боротьба із зрадниками
© РИА Мелитополь

Відбулась позачергова 20-та сесія Мелітопольської міської ради. Про це повідомив голова міськради Іван Федоров.

«24 депутати та міський голова одноголосно прийняли безпрецедентні рішення, які точно вплинуть на подальше жалюгідне існування всіх мелітопольських колаборантів», - наголосив Федоров.

За словами очільника міста, рада достроково припинила повноваження семи депутатів, які «за 6,5 місяців повномасштабної війни та окупації Мелітополя особливо відзначились перед кремлівським тираном. При цьому зрадивши Україну та всіх її громадян».


Артем Руденко, ZN.ua





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