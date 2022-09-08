"Боїться помсти": військові білорусі почали рух біля кордону України, що відбувається

Лукашенко, Білорусь, армія

У Білорусі розпочалися командно-штабні навчання, в ході яких, у тому числі, буде відпрацьовано ведення бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником.

В офіційному повідомленні міноборони рб сказано, що командно-штабні навчання розпочалися 8 вересня і продовжаться до 14 вересня.

Навчання пройдуть на території полігону "Брестський" та дільницях Мінської та Вітебської областей. Стверджується, що головною метою навчання є «навчання органів військового управління Збройних Сил, інших військ та військових формувань безперервному управлінню силами та засобами при виконанні завдань із призначення».

На навчаннях планується опрацювати такі питання:

- ведення бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої супротивником;

- відновлення контролю за державним кордоном;

- авіаційна підтримка військ;

- забезпечення силових заходів військового стану, боротьба з ДРГ (диверсійно-розвідувальними групами) супротивника та НВФ (незаконними озброєними формуваннями).

Білорусь, військові, армія, танк

Нагадаємо, раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов попередив, що у Білорусі біля кордону з Україною 8–14 вересня збираються провести військові навчання спільно з Росією та іншими країнами ОДКБ.

«Задумом командно-штабного навчання передбачається звільнення частини втраченої території умовної країни. Не виключено, що під так званою "втраченою територією" маються на увазі прикордонні райони Житомирської, Волинської та Рівненської областей", – наголошував Громов.

У свою чергу моніторингова група «Білоруські Гаюн» передбачає, «що навчання насамперед спрямоване на відпрацювання дій щодо деокупації території Білорусі у разі можливого нападу України».

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

«Режим Лукашенка дуже боїться помсти за співучасть у військовій агресії проти України. Не можна не відзначити, що окремим пунктом зазначено відпрацювання дій щодо боротьби з ДРГ та НВФ. Це обумовлено панічною острахом режиму Лукашенка білоруських добровольчих підрозділів, які зараз воюють в Україні проти Росії та декларують готовність повалити Лукашенка силовим шляхом. У зв'язку з цим можна зробити висновок, що тематика навчань насамперед спрямована на боротьбу зі страхами Лукашенка та військової загрози для України не створює», - зазначили у моніторинговій групі.


Катерина Петренко, politeka.net





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