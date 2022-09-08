Окупанти цілеспрямовано руйнують електромережу на Дніпропетровщині

Вночі противник чотири рази завдавав ударів по Нікопольському району області, окрім сонячних панелей та електромережі постраждали приватні будинки, інформує ZN.ua.

Окупанти цілеспрямовано руйнують електромережу на Дніпропетровщині
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Ніч на Дніпропетровщині знову була не спокійною, в області чотири рази лунала повітряна тривога. Російські окупанти, як і три дні тому з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії, обстріляли населені пункти. Про масштаб руйнувань повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Ворог чотири рази завдав ударів з «Градів» по Нікопольському району Дніпропетровщині.

В Марганецькій громаді внаслідок обстрілу було пошкоджено підприємство. На місці подій працюють ДСНС, проте інформації про поранених наразі немає.

Також від ворожого вогню вкотре постраждало місто Нікополь. Руйнувань зазнали одинадцять житлових будинків та поруч розташовані господарські споруди, гімназія, сонячні панелі та електромережа. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Інші райони області провели відносно спокійну ніч.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти депортують у Росію жінок і дітей із селища на ХарківщиніОкупанти депортують у Росію жінок і дітей із селища на Харківщині
"Дніпро вже весь у трупах": окупанти кричать про свою катастрофу в Херсоні, відео"Дніпро вже весь у трупах": окупанти кричать про свою катастрофу в Херсоні, відео
Окупанти обстріляли три громади в Миколаївській області: загорівся склад із зерномОкупанти обстріляли три громади в Миколаївській області: загорівся склад із зерном
Окупанти зруйнували вже 29-ту школу в Донецькій областіОкупанти зруйнували вже 29-ту школу в Донецькій області
Ракетний удар по Кривому Рогу: окупанти влучили в нафтобазуРакетний удар по Кривому Рогу: окупанти влучили в нафтобазу
Втікаючи, окупанти забули танк: нові фото та відео звільненого ВисокопілляВтікаючи, окупанти забули танк: нові фото та відео звільненого Високопілля
Окупанти отримають відповідь за ракетний удар по Кривому Рогу – ЗеленськийОкупанти отримають відповідь за ракетний удар по Кривому Рогу – Зеленський
Окупанти змушують мешканців Маріуполя виживати, риючись у смітниках: фотоОкупанти змушують мешканців Маріуполя виживати, риючись у смітниках: фото
Окупанти примусово вивозять дітей із Херсонщини до росії: "від 11 місяців до 2-х років"Окупанти примусово вивозять дітей із Херсонщини до росії: "від 11 місяців до 2-х років"
Окупанти завдали удару по Миколаєву ракетами С-300Окупанти завдали удару по Миколаєву ракетами С-300
Последние новости
Подгружаем последние новости