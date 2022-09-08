Окупанти цілеспрямовано руйнують електромережу на Дніпропетровщині

Ніч на Дніпропетровщині знову була не спокійною, в області чотири рази лунала повітряна тривога. Російські окупанти, як і три дні тому з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії, обстріляли населені пункти. Про масштаб руйнувань повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Ворог чотири рази завдав ударів з «Градів» по Нікопольському району Дніпропетровщині.

В Марганецькій громаді внаслідок обстрілу було пошкоджено підприємство. На місці подій працюють ДСНС, проте інформації про поранених наразі немає.

Також від ворожого вогню вкотре постраждало місто Нікополь. Руйнувань зазнали одинадцять житлових будинків та поруч розташовані господарські споруди, гімназія, сонячні панелі та електромережа. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Інші райони області провели відносно спокійну ніч.