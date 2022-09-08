Україну запросять на перший саміт Європейської політичної спільноти — ЗМІ

Макрон запропонував створити такий формат у травні, і вже наступного місяця відбудеться перше засідання, інформує ZN.ua.

Україну запросять на перший саміт Європейської політичної спільноти — ЗМІ
© Офіс президента

У жовтні у Празі відбудеться перший саміт Європейської політичної спільноти - нового політичного формату ЄС. За даними видання Euractiv, Україна буде серед списку запрошених.

Місто для проведення цього саміту обрали з огляду на те, що саме Чехія зараз головує в ЄС.

"Незабаром будуть розіслані запрошення на саміт, який має відбутися 6-7 жовтня у Празі за участю лідерів шести західнобалканських країн. Очікується, що їх отримають лідери Норвегії, Швейцарії, Ісландії, Ліхтенштейну, Великої Британії, України, Молдови, Грузії, Туреччини, Вірменії, Азербайджану", - повідомив журналістам представник ЄС.

Ініціатором створення нового формату став французький президент Еммануель Макрон. Цей саміт повинен стати платформою для політичного діалогу та співробітництва ЄС разом з державами, які хочуть вступити в Євросоюз, та країнами, які не мають такого наміру і залишаються поза блоком. Зустрічі в рамках цього формату відбуватимуться кожні пів року.

Основні теми майбутнього саміту - війна Росії проти України, енергетична криза та економічна ситуація в Європі.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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