Україну запросять на перший саміт Європейської політичної спільноти — ЗМІ

У жовтні у Празі відбудеться перший саміт Європейської політичної спільноти - нового політичного формату ЄС. За даними видання Euractiv , Україна буде серед списку запрошених.

Місто для проведення цього саміту обрали з огляду на те, що саме Чехія зараз головує в ЄС.

"Незабаром будуть розіслані запрошення на саміт, який має відбутися 6-7 жовтня у Празі за участю лідерів шести західнобалканських країн. Очікується, що їх отримають лідери Норвегії, Швейцарії, Ісландії, Ліхтенштейну, Великої Британії, України, Молдови, Грузії, Туреччини, Вірменії, Азербайджану", - повідомив журналістам представник ЄС.

Ініціатором створення нового формату став французький президент Еммануель Макрон. Цей саміт повинен стати платформою для політичного діалогу та співробітництва ЄС разом з державами, які хочуть вступити в Євросоюз, та країнами, які не мають такого наміру і залишаються поза блоком. Зустрічі в рамках цього формату відбуватимуться кожні пів року.

Основні теми майбутнього саміту - війна Росії проти України, енергетична криза та економічна ситуація в Європі.