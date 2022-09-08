У росіян можуть виникнути проблеми з іранськими безпілотниками — ЗСУ

Речник Командування Повітряних Сил ЗС Юрій Ігнат розповів, що безпілотники від Ірану, які той передав Росії, збиралися під санкціями, тому не виключено, що в окупаційних сил можуть виникнути з ними проблема. Про це він сказав під час телемарафону , додаючи, що для захисників ці БПЛА - звичайна ціль.

По них, за словами Ігната, будуть працювати наші засоби ППО.

"Саме такого дрона, з таким озброєння у них не було... тому розраховувати, що він хороший-нехороший, і як він себе поведе, зібраний в Ірані під санкціями... Ще невідомо, наскільки він буде працювати ефективно, і чи не буде проблем з ним, це теж питання. Ну, для нас це буде звичайна ціль...", - заявив Ігнат.