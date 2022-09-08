Відвоювали 400 квадратних кілометрів: озвучено значні успіхи українських військових у Харківській області

Збройні Сили України результативно скористалися передислокацією російського окупаційного війська й провели контрнаступальнії дії на північний захід від Ізюма. Українські військові відвоювали щонайменще 400 квадратних кілометрів на Харківщині та просунулися на 20 км.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Українські військові, імовірно, використовують передислокацію російських сил на південний напрямок, щоб проводити контрнаступ на північний захід від Ізюма, тобто в сторону Харкова.

Військові експерти вважають, що ЗСУ успішно застосували тактичну несподіванку, аби 7 вересня просунутися як мінімум на 20 км вперед на сході Харківської області. Таким чином, українці повернули під свій контроль 400 квадратних кілометрів території.

Контрнаступальні операції ЗСУ на Херсонщині дозволили українським підрозділам на Харківщині неочікувано почати ефективні контратаки в районі Ізюма. Водночас експерти не вважають, що контрнаступ на півдні країни створений лише для відволікання уваги росіян від операцій в Харківській області.

"Українські сили, ймовірно, розумно скористалися перерозподілом російських військ, техніки та загальної оперативної концентрації, щоб розпочати локалізовані контрнаступи на критичні точки в Харківській області", - зазначили в ISW.