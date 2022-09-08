Війська РФ обстріляли Харків та область, постраждали вісім людей — голова ОВА

Серед постраждалих — дворічна дитина.

Війська РФ обстріляли Харків та область, постраждали вісім людей — голова ОВА
Фото ілюстративне
© Олег Синєгубов/Telegram

Минулої доби війська РФ завдали п’ять ракетних ударів по інфраструктурі Харкова. Також окупанти обстріляли Харківську область. Від ворожих атак постраждали вісім людей, серед них дворічна дитина. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Харківщина. 8 вересня. За добу росіяни завдали 5 ракетних ударів по інфраструктурі Харкова. Після півночі окупанти вдарили по Холодногірському та Салтівському районах міста. Попередньо - знову застосували ракети комплексу С-300», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, внаслідок ворожих обстрілів у місті пошкоджені об‘єкт критичної інфраструктури та приміщення на території виробництва.

«На цю хвилину постраждалих немає», - додав Синєгубов.

Також загарбники завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Богодухівському районах області.

«Після 2 години ночі від кількох ударів окупантів постраждали 2 жінок у Дергачівській громаді Харківського району. Постраждалих госпіталізували із вибуховими та осколковими пораненнями», - написав голова ОВА.

Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, також виникли пожежі.

«Крім того протягом доби медики госпіталізували 2 людей у Чугуївському районі, 1 - Харківському, 3 - Ізюмському, серед них дитина 2 років. Стан постраждалих – середній», - йдеться у повідомленні.

При цьому, за словами голови ОВА, українські захисники успішно відбили атаки військ РФ у районах населених пунктів Питомник, Григорівка та Руські Тишки. Також ЗСУ відбили наступи загарбників в районі села Дібрівне, Барвінківської громади.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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