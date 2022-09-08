Заперечив сам собі: Путін невдало спробував спростувати незручну для РФ доповідь МАГАТЕ – ISW

Президент Росії Владімір Путін намагався спростувати доповідь Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) від 6 вересня про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), але заперечив сам собі. Про це у своєму звіті за 7 вересня повідомив американський Інститут вивчення війни ( ISW ).

Як підмітили експерти ISW, Путін заявив, що на території ЗАЕС немає російської військової техніки, крім елементів Росгвардії. Але під час російського вторгнення в Україну підрозділи Росгвардії виконували як окупаційні функції, так і бойові дії на передовій.

«Визнання Путіним того, що на території АЕС є елементи Росгвардії, додатково підтверджує, що російські сили мілітаризували свою присутність на ЗАЕС, незважаючи на постійні заперечення Росії», – сказано у звіті ISW.