У відповідь на рішення Єврокомісії посилити візові правила для росіян Путін запропонував скасувати візи для європейців

Росіяни більше не зможуть отримувати візи за спрощеною процедурою, інформує ZN.ua.

У відповідь на рішення Єврокомісії посилити візові правила для росіян Путін запропонував скасувати візи для європейців
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Путін придумав асиметричну відповідь на рішення ЄС посилити правила видачі віз росіянам.

Під час засідання президії держради з питань розвитку туризму у Владивостоці він заявив, що доручить МЗС опрацювати скасування віз для іноземних туристів, не ґрунтуючись на взаємності.

"Я не чіплявся б за взаємність у цьому випадку. Я знаю, загальний принцип у МЗС — принцип взаємності. Тут, коли йдеться про забезпечення наших інтересів, потрібно принципи використовувати, коли нам це на користь... Треба бути загиблішим", — сказав Путін.

Ймовірно, це означає намір скасувати візи для європейських туристів і прагнення підіграти противникам санкцій проти РФ в Європі.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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