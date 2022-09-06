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2022-09-06
У відповідь на рішення Єврокомісії посилити візові правила для росіян Путін запропонував скасувати візи для європейців
Росіяни більше не зможуть отримувати візи за спрощеною процедурою, інформує
© Василь Артюшенко, ZN.UA
Путін придумав асиметричну відповідь на рішення ЄС посилити правила видачі віз росіянам.
Під час засідання президії держради з питань розвитку туризму у Владивостоці він заявив, що доручить МЗС опрацювати скасування віз для іноземних туристів, не ґрунтуючись на взаємності.
"Я не чіплявся б за взаємність у цьому випадку. Я знаю, загальний принцип у МЗС — принцип взаємності. Тут, коли йдеться про забезпечення наших інтересів, потрібно принципи використовувати, коли нам це на користь... Треба бути загиблішим", — сказав Путін.
Ймовірно, це означає намір скасувати візи для європейських туристів і прагнення підіграти противникам санкцій проти РФ в Європі.
Юлія Мельничук, ZN.ua