У відповідь на рішення Єврокомісії посилити візові правила для росіян Путін запропонував скасувати візи для європейців

Путін придумав асиметричну відповідь на рішення ЄС посилити правила видачі віз росіянам.

Під час засідання президії держради з питань розвитку туризму у Владивостоці він заявив, що доручить МЗС опрацювати скасування віз для іноземних туристів, не ґрунтуючись на взаємності.

"Я не чіплявся б за взаємність у цьому випадку. Я знаю, загальний принцип у МЗС — принцип взаємності. Тут, коли йдеться про забезпечення наших інтересів, потрібно принципи використовувати, коли нам це на користь... Треба бути загиблішим", — сказав Путін.