У Києві згадали жертв трагедії у Оленівці: ексклюзивні фото

У Києві 6 вересня, на 40 день з дня загибелі бійців "Азову" внаслідок теракту в Оленівці, відбулося вшанування полеглих героїв, інформує Апостроф.

Про це повідомив фотокореспондент "Апострофа" Роман Пєтушков.

Захід стартував о 20:00 на Софійській площі столиці.

Киян та гостей міста на вшанування пам'яті загиблих запросила Асоціація родин захисників "Азовсталі".

Близько двохсот людей запалили лампадки та свічки в пам'ять полеглим бійцям.

Також всі встали на коліно під час хвилини мовчання.

Унаслідок вибуху у ніч на 29 липня у колонії в Оленівці на Донеччині загинули близько 50 українських полонених військових, які захищали Маріуполь.

Україна досі не отримала підтверджених списків загиблих, а рідні героїв - тіла для поховання.

Також невідомий стан тих, хто отримав поранення під час теракту.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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