Угорщина шантажує ЄС: вимагає зняти санкції з трьох російських олігархів

ЄС у вересні продовжить санкції проти РФ на півроку.

Угорщина шантажує ЄС: вимагає зняти санкції з трьох російських олігархів
© ІА Ура

Угорщина вимагає зняти заборону на видачу віз трьом російським олігархам. В іншому випадку обіцяє не підтримувати оновлених санкцій проти Росії. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Джерела видання в дипломатичних колах повідомляють, що йдеться про Алішера Усманова, Віктора Рашнікова і Петра Авена.

На сьогодні у списку санкцій прізвища 1217 осіб, а також 108 юридичних осіб. До 15 вересня Євросоюз планує ухвалити рішення про продовження санкцій щодо Росії на півроку, обговорення цього питання має відбутися 7 вересня.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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