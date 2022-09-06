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2022-09-06
Угорщина шантажує ЄС: вимагає зняти санкції з трьох російських олігархів
ЄС у вересні продовжить санкції проти РФ на півроку.
© ІА Ура
Угорщина вимагає зняти заборону на видачу віз трьом російським олігархам. В іншому випадку обіцяє не підтримувати оновлених санкцій проти Росії. Про це
Джерела видання в дипломатичних колах повідомляють, що йдеться про Алішера Усманова, Віктора Рашнікова і Петра Авена.
На сьогодні у списку санкцій прізвища 1217 осіб, а також 108 юридичних осіб. До 15 вересня Євросоюз планує ухвалити рішення про продовження санкцій щодо Росії на півроку, обговорення цього питання має відбутися 7 вересня.
Оксана Лебедина, ZN.ua