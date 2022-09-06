П'ять днів на голосування та «дільниці» в РФ та Білорусі: як у Кремлі спланували псевдореферендум

Російська влада вирішила залучити до так званих «референдумів» про приєднання захоплених українських територій до федерації українців, які або добровільно, або насильно опинилися в Росії, пише у матеріалі для ZN.UA «У Путіна проблеми з «референдумами»: які плани Кремля зриває Україна» Володимир Кравченко.

За інформацією джерел ZN.UA, лише «ДНР» має намір створити на території РФ понад сто «виборчих дільниць» для голосування «біженців».

Також для «переможних» результатів «референдумів» використовують технологію дистанційного (електронного) голосування, що відкриває великий простір фальсифікацій.

«Сам «плебісцит» буде розтягнутий у часі: за інформацією джерел ZN.UA, очікується, що «голосування» триватиме до п'яти днів. Крім того, у найменш лояльних до Росії окупованих регіонах Запорізької та Херсонської областей у дні проведення «референдумів» планується поквартирний обхід», - зазначає автор.

Окрім створення «дільниць для голосування» в самій Росії, до голосування планують залучити і українських біженців, які проживають і в Білорусі. Для цього в країні за рішенням білоруської ЦВК вже готуються сформувати «виборчі дільниці».