NYT: Для Москви війна з Україною десь дуже далеко, мало хто нею цікавиться

Жителі російської столиці визнають, що через санкції деякі крамниці закрилися, а ціни зросли, але не настільки, щоб це було нестерпно, інформує ZN.ua.

NYT: Для Москви війна з Україною десь дуже далеко, мало хто нею цікавиться
© ZN.UA

Одного вечора на Червоній площі елітні російські десантники в камуфляжі влаштували танцювальне шоу, схоже на бій, з застосуванням піротехніки. Єгипетський музикант, одягнений у костюм фараона, їздив туди-сюди у колісниці з анкхом - стародавнім єгипетським символом життя. При цьому, він грав радянську пісню воєнних часів «Катюша».

44-річна Наталія Ніконова була серед тисяч глядачів, які аплодували з трибун на фестивалі, вітаючи військових Росії, а також дружніх країн, таких як Білорусь, Індія і Венесуела.

«Я була настільки схвильована, що мало не зірвала голос», - зізналась вона.

Російська армія просто зараз веде повільну війну, яка вже відібрала життя десятків тисяч людей, а також спровокувала глобальну інфляцію і подорожчання цін на енергоносії. Але Ніконова сказала журналістам New York Times, що війна, яка триває вже більш ніж 6 місяців, майже не вплинула на її життя.

«Насправді ніщо не змінилося. Звісно, ціни зросли, але ми це витримаємо», - сказала росіянка, після чого повернулася до прослуховування «Катюші» у виконанні Військового симфонічного оркестру Єгипту.

Видання пише, що в Москві у багатьох людей є фінансові ресурси, щоб пережити значне зростання цін, на відміну від всіх інших регіонів країни. Тому щоденне життя в місті не змінилося. В ГУМ на Червоній площі повно покупців, хоча багато західних магазинів, таких як Prada, Gucci і Christian Dior, зачинені. Ресторани і театри процвітають. На московських дорогах повно дорогих автомобілів на зразок Lamborghini і Porsche.

«Деякі магазини закрилися через санкції. Це засмучує, але не так вже й страшно», - сказала 18-річна Юлія, яка проводила час з друзями в Парку Горького. Вона і її друзі не часто думають про війну в Україні.

«Ця відстороненість - саме те, на що розраховував Владімір Путін, впроваджуючи свою внутрішньополітичну стратегію, націлену відгородити росіян від наслідків війни. Жодної мобілізації, ніяких масових похоронів, ніякого горя від втрати чи відчуття конфлікту. Російські зусилля на полі битви пішли не так, як планував Путін. Але вдома він здебільшого досяг успіху, максимально зберігши відчуття нормального життя», - пише видання.

Більшість музеїв і театрів відкриті, якщо їхнє керівництво не критикує Кремль. Літніми вечорами на річкою Москва курсують катери для вечірок. А люди влаштовують пікніки на траві. Осінній сезон в театрах опери і балету тільки почався. Хоча деякі довгоочікувані прем’єри були скасовані. Тому що їхні режисери і актори висловилися проти війни з Україною або втекли з Росії.


Лесь Димань, ZN.ua





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