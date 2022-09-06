У Міноборони відреагували на нові закупівлі росії: "Радянська зброя вичерпала свій потенціал"

Олексій Резніков російська військова техніка

Росія переходить на стандарти Північної Кореї у всьому — зброї, політиці та рівні життя.

Так у Міноборони України відреагували на інформацію про те, що рф купує в Північної Кореї зброю для «другої армії світу».

"росія купує зброю у Північної Кореї. Радянська зброя справді вичерпала свій потенціал. Тому Україна переходить на стандарти НАТО. Ті, хто не в змозі перейти на стандарти НАТО, переходять на стандарти Північної Кореї у всьому: зброї, політиці, рівня життя", — повдіомили у відомстві.

Раніше журналісти з посиланням на військову розвідку США стверджують, що росія закуповує артилерійські снаряди та ракети у Північної Кореї.

Представники уряду США заявили, що рішення звернутися до Ірану, де росія купувала безпілотники, а тепер і до Північної Кореї, є ознакою того, що санкції та експортний контроль, запроваджені Сполученими Штатами та Європою, заважають Москві отримувати постачання для своєї армії.

Северная Корея


Алексей Ионов, politeka.net





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