У Міноборони відреагували на нові закупівлі росії: "Радянська зброя вичерпала свій потенціал"

Росія переходить на стандарти Північної Кореї у всьому — зброї, політиці та рівні життя.

Так у Міноборони України відреагували на інформацію про те, що рф купує в Північної Кореї зброю для «другої армії світу».

"росія купує зброю у Північної Кореї. Радянська зброя справді вичерпала свій потенціал. Тому Україна переходить на стандарти НАТО. Ті, хто не в змозі перейти на стандарти НАТО, переходять на стандарти Північної Кореї у всьому: зброї, політиці, рівня життя", — повдіомили у відомстві.

Раніше журналісти з посиланням на військову розвідку США стверджують, що росія закуповує артилерійські снаряди та ракети у Північної Кореї.