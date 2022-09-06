Путін ще не ухвалив політичного рішення щодо «референдумів»: чому так?

Одна з причин – бажання досягти від Києва згоди на перемир'я, інформує ZN.ua.

Путін ще не ухвалив політичного рішення щодо «референдумів»: чому так?
Володимир Путін та Сергій Кирієнко
© Офіційний сайт Кремля

Президент Росії Владімір Путін ще не ухвалив політичного рішення про проведення так званих «референдумів» про приєднання захоплених українських територій до РФ і на це є кілька причин, пише у статті для ZN.UA «У Путіна проблеми з «референдумами»: які плани Кремля зриває Україна» Володимир Кравченко.

«Причина — не лише у стані справ на російсько-українському фронті. З великою ймовірністю можемо припустити, що господар Кремля визначатиметься з цього питання, виходячи з наявності сигналів з боку Заходу про готовність піти на поступки Росії», - зазначає автор.

Так, проведення «референдумів» поставить крапку неповернення у відносинах РФ зі США та ЄС — посилить позиції прихильників санкцій та послабить позиції прихильників діалогу з Москвою та компромісу за рахунок України.

«А посилення санкцій у Москві хотіли б уникнути. Але щойно у Кремлі зрозуміють, що ставка на осінь не спрацювала, Путін зробить радикальний крок», - зазначає Кравченко.

Інший момент – «референдум» є елементом шантажу з боку Кремля, примусом Заходу до поступок Росії, оскільки в Європі також хотіли б уникнути точки неповернення, якою буде таке відверте порушення міжнародного права.

Також у Кремлі вважають, що можуть шантажувати питанням «референдуму» Київ. Логіка полягає в тому, що оскільки в Європі та Україні не хочуть, щоби пройшло «голосування», то Київ має піти на поступки та укласти перемир'я. Москва використовує у свою чергу цей час для реорганізації оборони та підтягування резервів.

«За інформацією джерел ZN.UA, Сергій Кирієнко (перший заступник глави адміністрації президента РФ, який особисто займається організацією «голосування») — активний прихильник проведення «референдумів» і нарівні з Турчаком підштовхує Путіна до прийняття радикального рішення. Ця позиція викликана не лише тим, що він та його команда вклали багато сил у підготовку «референдумів», а й прагненням продемонструвати російському істеблішменту свою жорсткість у вирішенні «українського питання», що має підняти його шанси опинитися в шорт-листі наступників Путіна», – пише Кравченко.


Ірина Знась, ZN.ua





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