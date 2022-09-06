"Путін не має жодних думок, окрім як завоювати інші країни": Моравецький назвав Росію ненаситною імперією

Він вважає, що РФ спробує заморити Україну голодом, позаяк з обороною ЗСУ окупаційні сили нічого не можуть зробити, інформує ZN.ua.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький нагадав Євросоюзу, що якщо Росії вдасться окупувати Україну - вона не зупиниться, а піде війною на Захід. Про це пише Rzech Pospolita.

"Не треба обманюватися, що якщо там буде мир на московських умовах, то все добре, - зазначив Моравецький. - Тоді буде жахливо. Справа не в тому, що якщо Путін завоює Україну, то буде мир. Все якраз навпаки. Путін і Росія – ненаситна, колоніальна імперія. Він не має жодних думок, окрім як завоювати інші країни".

Моравецький навіть спрогнозував, яким може бути наступний план російських дій: "Ми не можемо перемогти її на полі бою, тому що вони дуже хоробро обороняються, і в цій обороні їм також допомагає постачання зброї з країн вільного світу, тож спробуймо заморити Україну голодом".

Польський прем'єр зауважив, що Варшава не дає забути світові про війну. За його словами, польські представники на всіх міжнародних майданчиках нагадують про те, що відбувається в Україні.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський обговорив із Пелосі посилення тиску на РосіюЗеленський обговорив із Пелосі посилення тиску на Росію
Законопроєкт «Про медіа» заточений під регулювання аудіовізуальних медіа й дещо ігнорує інші види – експертЗаконопроєкт «Про медіа» заточений під регулювання аудіовізуальних медіа й дещо ігнорує інші види – експерт
Нестача зброї змушує Росію купувати ракети та артилерію в Північної Кореї – американська розвідкаНестача зброї змушує Росію купувати ракети та артилерію в Північної Кореї – американська розвідка
Папа Франциск не відвідає Україну та Росію через хворе коліноПапа Франциск не відвідає Україну та Росію через хворе коліно
The Hill: США більше не бояться, що допомога Україні спровокує РосіюThe Hill: США більше не бояться, що допомога Україні спровокує Росію
Головний законодавець Китаю відвідає Росію та візьме участь у Східному економічному форуміГоловний законодавець Китаю відвідає Росію та візьме участь у Східному економічному форумі
Компенсація як фундамент для майбутнього: Польща наполягає на репараціях від Німеччини – МоравецькийКомпенсація як фундамент для майбутнього: Польща наполягає на репараціях від Німеччини – Моравецький
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
Міг працювати на Росію: колектив «Спецтехноекспорту» вимагає розслідувати діяльність ексдиректораМіг працювати на Росію: колектив «Спецтехноекспорту» вимагає розслідувати діяльність ексдиректора
Данілов назвав дату початку агресії рф проти України, і це навіть не 2008-й: "Мало хто знає..."Данілов назвав дату початку агресії рф проти України, і це навіть не 2008-й: "Мало хто знає..."
Последние новости
Подгружаем последние новости