"Путін не має жодних думок, окрім як завоювати інші країни": Моравецький назвав Росію ненаситною імперією

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький нагадав Євросоюзу, що якщо Росії вдасться окупувати Україну - вона не зупиниться, а піде війною на Захід. Про це пише Rzech Pospolita.

"Не треба обманюватися, що якщо там буде мир на московських умовах, то все добре, - зазначив Моравецький. - Тоді буде жахливо. Справа не в тому, що якщо Путін завоює Україну, то буде мир. Все якраз навпаки. Путін і Росія – ненаситна, колоніальна імперія. Він не має жодних думок, окрім як завоювати інші країни".

Моравецький навіть спрогнозував, яким може бути наступний план російських дій: "Ми не можемо перемогти її на полі бою, тому що вони дуже хоробро обороняються, і в цій обороні їм також допомагає постачання зброї з країн вільного світу, тож спробуймо заморити Україну голодом".

Польський прем'єр зауважив, що Варшава не дає забути світові про війну. За його словами, польські представники на всіх міжнародних майданчиках нагадують про те, що відбувається в Україні.