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2022-09-06
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 6 вересня
ЗСУ успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака, інформує
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Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на вівторок, 6 вересня.
"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у
ЗСУ успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака.
Наразі південна вісь для росіян є однією з ключових, однак там окупанти стикаються з посиленими атаками з українського боку. Тож наразі для них ціллю є утримувати позиції на передовій та убезпечити тилові райони від українських ударів.
Анна Конюченко, ZN.ua