Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 6 вересня

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на вівторок, 6 вересня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter .

ЗСУ успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака.

Наразі південна вісь для росіян є однією з ключових, однак там окупанти стикаються з посиленими атаками з українського боку. Тож наразі для них ціллю є утримувати позиції на передовій та убезпечити тилові райони від українських ударів.