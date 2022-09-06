Єврокомісія наполягає на обмеженні цін на газ РФ та пропонує для цього два варіанти — FT

Брюссель окреслив плани щодо обмеження оптових цін на газ, щоб подолати енергетичну кризу та приборкати інфляцію, оскільки Кремль прагне посилити тиск на Західну Європу. У документі, з яким ознайомилося видання Financial Times , енергетичне агентство Європейської комісії рекомендує державам-членам запровадити «обмеження оптових цін» на постачання газу та пропонує два варіанти для цього.

Перший варіант передбачає обмеження суми, яку можна платити за імпортований із РФ газ або створення єдиної компанії, яка буде займатися закупівлею газу у Росії. Другий варіант — це поділ країн ЄС на «червону» та «зелену» зони, відповідно до того, наскільки їм загрожують перебої з постачанням газу, тобто запровадження системи обмежень, яка відрізнятиметься для різних країн ЄС залежно від їх енергетичного балансу.

Такі заходи є частиною ширшого плану пом’якшення удару стрімкого зростання цін на газ і електроенергію через вторгнення РФ в Україну. У п'ятницю, 9 вересня, міністри енергетики ЄС обговорюватимуть узгоджені кроки щодо боротьби з кризою.

Ці пропозиції були висунуті в той день, коли Росія попередила, що поставки газу через ключовий газопровід Nord Stream 1 до Європи будуть припинені, якщо Захід не скасує економічні санкції.

«Путін використовує енергію як зброю, скорочуючи постачання та маніпулюючи нашими енергетичними ринками. Він зазнає невдачі. Європа переможе», — заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що план також включатиме способи скорочення попиту на електроенергію, допомогу вразливим споживачам і виробникам електроенергії, які відчувають труднощі з ліквідністю. Ці пропозиції ще мають бути схвалені повною колегією уповноважених.

Оптові ціни на електроенергію різко зросли, тому що вони пов’язані з ціною на газ, незалежно від того, виробляється електроенергія за допомогою газу чи інших засобів. Ціни на газ приблизно в десять разів вищі, ніж рік тому.

Швеція та Фінляндія забили на сполох на вихідних, запровадивши заходи для підтримки виробників електроенергії та трейдерів, які зіштовхнулися з жорсткішими вимогами щодо застави з боку банків через нестабільні ціни на електроенергію.

За даними Єврокомісії, обмеження ціни на російський газ зменшило б доходи Москви від експорту енергоносіїв для фінансування війни проти України.

Зазначається, що можна або встановити максимальну цінову межу для всього імпорту російського газу в ЄС, або створити єдиного покупця російського газу, який би домовився про конкретні ціни. Але в Брюсселі зауважили, що такі ініціативи можуть спровокувати «форс-мажорні обставини» в контрактах з російським «Газпромом» і «можливу ескалацію геополітичної напруженості».

Другий варіант передбачає поділ країн-членів на «червону» та «зелену» зони, відповідно до їх вразливості до перебоїв у постачанні газу. Ціни можуть бути обмежені в червоній зоні, залишаючись достатньо високими в зеленій зоні, щоб сприяти поставкам газу до країн червоної зони.

Такий захід зменшить вплив на ціни на електроенергію, але буде «складним для адміністрування» та покладатиметься на величезну кількість координації між державами-членами, повідомляє видання.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що спільні закупівлі газу на європейському рівні допоможуть знизити витрати. Він також підтримав обмеження цін на російський газ.

Макрон сказав, що Париж підтримує податок на рівні ЄС для енергетичних компаній, які отримують завищені прибутки, подібно до заходу, який також розглядає Німеччина.

«Ми підтримуємо механізм внесків, який буде націлений на енергетичних операторів, чиї витрати на виробництво значно нижчі від ціни продажу на ринках», — сказав Макрон після розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

«Це найбільш послідовний [спосіб] уникнути невідповідностей між країнами ЄС, він найсправедливіший і ефективніший. Якщо такий підхід не матеріалізується на європейському рівні, то ми будемо змушені розглянути це на національному рівні», – додав президент Франції.