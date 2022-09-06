Welt: Україна не отримає німецькі Leopard — Шольц проти

У відомстві канцлера цього коментувати не стали.

Welt: Україна не отримає німецькі Leopard — Шольц проти
© Урядовий портал

Поки Міноборони РФ бреше, що окупаційні сили нищать танки Leopard на півдні, Україна досі не може отримати їх від союзників. Ба більше, німецький канцлер Олаф Шольц взагалі відхилив прохання українського прем'єра Дениса Шмигаля про постачання ЗСУ додаткового важкого озброєння, пише Welt, інформує ZN.ua.

8 квітня збройна група Krauss-Maffei Wegmann закликала організувати прямі поставки озброєння в Україну, на той момент компанія вже досягла домовленості про 100 танків Leopard 2A7. У пакет допомоги входили і запчастини, і навчальні блоки для захисників. Загальна сума такої "посилки" - 1,55 млрд євро. За умовами договору, перші танки через 36 місяці після його підписання могли бути доставлені в Україну.

Проте Олаф Шольц не дав таких обіцянок. У розмові зі Шмигалем, за даними ЗМІ, він був "загальним і неконкретним". Бажання змінити свою позицію щодо постачання зброї політик так і не виявив.

"Ми просимо вас з розумінням поставитися до того, що ми, як правило, не повідомляємо про конфіденційні обговорення", — прокоментувала представниця відомства канцлера.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисниківУкраїна повернула тіла ще 25 загиблих захисників
Послаблення директора НАБУ проросійська опозиція у світі використає проти України – експертПослаблення директора НАБУ проросійська опозиція у світі використає проти України – експерт
Україна долучилася до програми «Цифрова Європа»: що зможе отримати державаУкраїна долучилася до програми «Цифрова Європа»: що зможе отримати держава
Україна зацікавлена у створенні військової місії ЄС — ШмигальУкраїна зацікавлена у створенні військової місії ЄС — Шмигаль
Шольц: контакт з українськими друзями зараз важливіший, ніж будь-колиШольц: контакт з українськими друзями зараз важливіший, ніж будь-коли
Зброя "аналогов нет": чим насправді воює Росія проти УкраїниЗброя "аналогов нет": чим насправді воює Росія проти України
Цього хочуть росіяни: Зеленський проти контрольованого відімкнення ЗАЕС від мережіЦього хочуть росіяни: Зеленський проти контрольованого відімкнення ЗАЕС від мережі
Україна ще не отримала інженерно-ядерний звіт за результатами візиту МАГАТЕ на ЗАЕСУкраїна ще не отримала інженерно-ядерний звіт за результатами візиту МАГАТЕ на ЗАЕС
Україна має рішучу підтримку в Бундестазі – ШмигальУкраїна має рішучу підтримку в Бундестазі – Шмигаль
Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії допомогу Україні та санкції проти РФЗеленський обговорив з президенткою Єврокомісії допомогу Україні та санкції проти РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости