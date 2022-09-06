Welt: Україна не отримає німецькі Leopard — Шольц проти

Поки Міноборони РФ бреше, що окупаційні сили нищать танки Leopard на півдні, Україна досі не може отримати їх від союзників. Ба більше, німецький канцлер Олаф Шольц взагалі відхилив прохання українського прем'єра Дениса Шмигаля про постачання ЗСУ додаткового важкого озброєння, пише Welt , інформує ZN.ua .

8 квітня збройна група Krauss-Maffei Wegmann закликала організувати прямі поставки озброєння в Україну, на той момент компанія вже досягла домовленості про 100 танків Leopard 2A7. У пакет допомоги входили і запчастини, і навчальні блоки для захисників. Загальна сума такої "посилки" - 1,55 млрд євро. За умовами договору, перші танки через 36 місяці після його підписання могли бути доставлені в Україну.

Проте Олаф Шольц не дав таких обіцянок. У розмові зі Шмигалем, за даними ЗМІ, він був "загальним і неконкретним". Бажання змінити свою позицію щодо постачання зброї політик так і не виявив.

"Ми просимо вас з розумінням поставитися до того, що ми, як правило, не повідомляємо про конфіденційні обговорення", — прокоментувала представниця відомства канцлера.