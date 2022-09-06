Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників

Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників
© Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових — Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників.

Як повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України.


Ірина Знась, ZN.ua





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